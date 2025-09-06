Мясо без духовки и сковородки: рецепт, о котором знают только на Кавказе

Этот традиционный кавказский способ приготовления мяса раскрывает его естественный вкус и сочность без использования привычной кухонной техники. Мясо, томленное в собственном соку с минимальным количеством специй, получается невероятно мягким и ароматным. Метод, проверенный веками, позволяет получить идеальный результат даже без духовки и сковороды.

500 г баранины или говядины (вырезка) нарезают крупными кусками по 3–4 см. Мясо обильно натирают морской солью, черным перцем и молотой паприкой. Плотно укладывают в толстостенную кастрюлю или казан, добавляют 2–3 зубчика чеснока и несколько веточек кинзы. Накрывают крышкой и томят на самом медленном огне 1,5–2 часа, не добавляя воду и не перемешивая. Мясо готовится в собственном соку, постепенно становясь нежным и ароматным.

Подают такое мясо горячим с лавашем, свежими овощами и зеленью.

