Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 12:31

Мясо без духовки и сковородки: рецепт, о котором знают только на Кавказе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот традиционный кавказский способ приготовления мяса раскрывает его естественный вкус и сочность без использования привычной кухонной техники. Мясо, томленное в собственном соку с минимальным количеством специй, получается невероятно мягким и ароматным. Метод, проверенный веками, позволяет получить идеальный результат даже без духовки и сковороды.

500 г баранины или говядины (вырезка) нарезают крупными кусками по 3–4 см. Мясо обильно натирают морской солью, черным перцем и молотой паприкой. Плотно укладывают в толстостенную кастрюлю или казан, добавляют 2–3 зубчика чеснока и несколько веточек кинзы. Накрывают крышкой и томят на самом медленном огне 1,5–2 часа, не добавляя воду и не перемешивая. Мясо готовится в собственном соку, постепенно становясь нежным и ароматным.

Подают такое мясо горячим с лавашем, свежими овощами и зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
мясо
рецепты
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.