06 сентября 2025

Теплый салат с секретом: рецепт «Сентябрь» удивит гостей

Иногда хочется удивить близких чем-то особенным, не тратя много времени на готовку. Теплый салат «Сентябрь» — именно такой вариант. Он сочетает яркий цитрусовый вкус, нежную печень и пряную заправку. Гости вряд ли сразу поймут, из чего приготовлено блюдо, но точно попросят добавки.

Ингредиенты

  • Куриная печень — 300 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Салатные листья — пучок
  • Свежевыжатый апельсиновый сок — 2 ст. л.
  • Мед — 2 ч. л.
  • Бальзамический уксус — 2 ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Кунжут — для подачи

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Смешайте апельсиновый сок, мед, уксус и ложку масла. Добавьте соль и перец, взбейте вилкой до однородности.

Шаг 2. Подготовьте печень: промойте, очистите и разрежьте пополам. Приправьте солью и перцем.

Шаг 3. На сковороде разогрейте ложку масла и быстро обжарьте печень до золотистой корочки. Добавьте по чайной ложке меда и уксуса, перемешайте и потушите еще несколько минут.

Шаг 4. Нарежьте печень и выложите на тарелки. Рядом разложите листья салата и дольки апельсина.

Шаг 5. Полейте салат заправкой и посыпьте кунжутом. Подавайте блюдо обязательно теплым.

Теплый салат «Сентябрь» — это не только красивое угощение, но и яркий акцент вашего вечера. Он сытный, ароматный и оставляет приятное ощущение легкости.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

