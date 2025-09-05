Саммит ШОС — 2025
Хрустящая картошка фри дома: техника шефов для идеального результата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картошка фри с золотистой корочкой и мягкой серединой кажется простым блюдом, но на практике у многих она выходит мягкой и жирной. Секрет успеха кроется в нескольких важных этапах, которые часто упускают.

Первое правило — убрать лишний крахмал. После нарезки ломтики нужно промывать в холодной воде, до тех пор пока она не станет прозрачной. Это предотвратит слипание и обеспечит лёгкость текстуры.

Затем важно тщательно просушить картофель. Любая влага на поверхности мешает образованию пузырьков воздуха, а значит — хрустящей корочки. Используйте бумажные или тканевые полотенца, чтобы убрать остатки влаги.

Ключевой момент — температура масла. Если оно недостаточно разогрето, картофель впитает жир и потеряет структуру. Оптимальный метод — двойное обжаривание: сначала при умеренной температуре, затем при высокой для получения золотистого цвета.

Не менее важен выбор сорта картофеля. Лучше всего подходят клубни с высоким содержанием крахмала и минимальным количеством сахара. Они дают рассыпчатую серединку и хруст снаружи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Размер нарезки тоже влияет на результат. Слишком толстые куски не прожариваются равномерно, а тонкие ломтики обеспечат идеальное сочетание готовности и корочки.

Для стабильного результата используйте фритюрницу или глубокую сковороду с достаточным количеством масла. Ломтики должны свободно плавать, иначе температура упадёт, и фри станет мягким.

Соблюдение этих правил превращает приготовление картошки фри в предсказуемый процесс. Хрустящая, лёгкая и золотистая, она будет не хуже ресторанной.

Когда суп готов, но вкус не впечатляет, причина редко кроется в соли или специях. Существует один компонент, который способен преобразить блюдо, даже если он незаметен на первый взгляд.

