Хит на ужин! Улетная запеканка «Ленивый кабачок». Просто, вкусно и необычно

Потрясающе нежная и сытная запеканка станет вашим любимым способом накормить семью полезным ужином без лишних хлопот. Это блюдо идеально подходит для тех, кто ценит простоту и вкус!

Натрите на крупной терке два средних молодых кабачка (примерно 500 г), посолите и оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите от лишней жидкости. Смешайте кабачковую массу с 400 г куриного фарша, 3 яйцами, 100 г сметаны, 150 г тертого сыра, 4 ст. л. муки и щепоткой соли с перцем. Добавьте мелко нарезанную зелень по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты до однородности. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания и разровняйте поверхность. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть в форме перед нарезкой. Подавайте со свежими овощами или зеленым салатом. Приятного аппетита!

