Воздушное печенье на майонезе! Простой рецепт из 5 ингредиентов

Удивительно, но майонез делает выпечку невероятно нежной и рассыпчатой! Это печенье доказывает, что даже из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр.

Соедините в глубокой миске 200 г майонеза и 150 г сахара. Тщательно разотрите массу до легкого посветления. Добавьте одно крупное яйцо и снова перемешайте. Постепенно введите 300 г просеянной муки, смешанной с половиной чайной ложки пищевой соды. Замесите мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите его на небольшие шарики размером с грецкий орех, выложите на противень, застеленный пергаментом, и слегка приплюсните вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до появления румяного края. Дайте печенью полностью остыть на решетке — оно станет еще более хрустящим. Это печенье идеально к чаю или кофе и поражает своей простотой!

