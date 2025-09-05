Саммит ШОС — 2025
Шарлотка по-киевски на кефире! Самый вкусный и простой рецепт за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно нежная, воздушная и пористая шарлотка на кефире покорит вас своим вкусом! Этот простой рецепт гарантирует идеальный результат даже у начинающих кулинаров.

Взбейте в пышную пену 3 крупных яйца со 150 г сахарного песка. Влейте 250 мл кефира комнатной температуры и аккуратно перемешайте. Добавьте просеянные 250 г муки, смешанные с 1 ч. л. соды и щепоткой соли. Замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Очистите и нарежьте тонкими дольками 3–4 кисло-сладких яблока. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите половину теста, распределите яблочные дольки и залейте оставшейся смесью. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу немного остыть в форме — так он не осядет. Подавайте к чаю, посыпав сахарной пудрой. Эта шарлотка тает во рту!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

