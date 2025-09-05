Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 06:27

Яблоня не плодоносит? Осенние работы, которые решат проблему

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плохое плодоношение яблонь часто связано с ошибками в уходе и может быть исправлено своевременными осенними процедурами. Недостаток питательных веществ, неправильная обрезка и болезни корневой системы — основные причины скудного урожая. Осенний уход, проведенный по правильной технологии, создает условия для активного плодоношения в следующем сезоне.

В приствольный круг вносят фосфорно-калийные удобрения для закладки плодовых почек. Проводят санитарную обрезку сухих и больных ветвей, обрабатывая срезы садовым варом. Почву вокруг дерева мульчируют перегноем или компостом слоем 5–7 см. Для профилактики болезней ствол белят специальной краской с добавлением медного купороса. Удаляют опавшую листву и плоды, в которых могут зимовать вредители.

Эти меры укрепляют дерево перед зимой и стимулируют будущее плодоношение.

Ранее сообщалось об эффективном способе борьбы с муравьями. Эта ловушка избавит ваш участок от насекомых.

сады
дачи
деревья
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
