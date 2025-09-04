Саммит ШОС — 2025
Ошибки при осенней обрезке, из-за которых деревья не переживут зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильная осенняя обрезка может серьезно ослабить деревья и привести к их гибели в зимний период. Основные ошибки связаны со сроками проведения работ, технологией обрезки и последующей обработкой срезов. Понимание этих типичных промахов позволяет сохранить здоровье деревьев и подготовить их к успешной зимовке.

Слишком поздняя обрезка не дает ранам затянуться до морозов, что приводит к обморожению. Чрезмерное удаление ветвей ослабляет дерево и снижает его зимостойкость. Неправильные углы срезов мешают естественному заживлению ран. Использование нестерильного инструмента распространяет болезни. Отсутствие обработки срезов садовым варом открывает путь инфекциям и вредителям. Обрезка во время сокодвижения вызывает чрезмерную потерю влаги.

Грамотная обрезка укрепляет деревья и обеспечивает их сохранность зимой.

Ранее сообщалось об эффективном способе борьбы с муравьями. Эта ловушка избавит ваш участок от насекомых.

