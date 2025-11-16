Рекордсмен-долгожитель среди многолетников: морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет

Пион молочноцветковый — это настоящий рекордсмен-долгожитель среди садовых многолетников, способный десятилетиями расти на одном месте без пересадок и регулярных подкормок.

Его главное преимущество — мощная корневая система, которая проникает на глубину до 1 метра и добывает питательные вещества и влагу из глубоких слоев почвы. Этот цветок может успешно цвести на одном месте 25–30 лет и дольше, с каждым годом образуя все более пышные и обильно цветущие кусты. Пион абсолютно самодостаточен — взрослое растение не нуждается в ежегодных подкормках, довольствуясь лишь естественным плодородием почвы, а его густая листва эффективно подавляет сорняки.

С конца мая до середины июня куст покрывается огромными ароматными цветами белых, розовых или вишневых оттенков, создавая потрясающее зрелище. При этом пион морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет. Именно за эту феноменальную выносливость и способность десятилетиями обходиться без какого-либо ухода пион заслужил звание идеального растения.

