16 ноября 2025 в 22:28

Рекордсмен-долгожитель среди многолетников: морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пион молочноцветковый — это настоящий рекордсмен-долгожитель среди садовых многолетников, способный десятилетиями расти на одном месте без пересадок и регулярных подкормок.

Его главное преимущество — мощная корневая система, которая проникает на глубину до 1 метра и добывает питательные вещества и влагу из глубоких слоев почвы. Этот цветок может успешно цвести на одном месте 25–30 лет и дольше, с каждым годом образуя все более пышные и обильно цветущие кусты. Пион абсолютно самодостаточен — взрослое растение не нуждается в ежегодных подкормках, довольствуясь лишь естественным плодородием почвы, а его густая листва эффективно подавляет сорняки.

С конца мая до середины июня куст покрывается огромными ароматными цветами белых, розовых или вишневых оттенков, создавая потрясающее зрелище. При этом пион морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет. Именно за эту феноменальную выносливость и способность десятилетиями обходиться без какого-либо ухода пион заслужил звание идеального растения.

Ранее был назван многолетник для подзимней посадки: сажаешь в ноябре — украшает сад долгие годы.

