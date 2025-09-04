Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:24

Осенняя побелка деревьев: защита сада от морозов и ожогов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Побелка деревьев — это не украшение, а важная мера защиты. Осенью она помогает уберечь стволы от трещин, вызванных морозами, и солнечных ожогов, которые особенно опасны в конце зимы и ранней весной.

Когда проводить побелку

Оптимальные сроки зависят от погоды. Главное правило: температура воздуха должна быть не ниже +5 °C.

Подготовка деревьев

Перед побелкой нужно очистить ствол от старой коры с помощью пластиковой щётки. Все трещины обрабатываются садовым варом или смесью глины с коровяком. Дайте составу подсохнуть пару часов.

Рецепт раствора для побелки

Для приготовления средства потребуется:

  • вода — 10 л
  • гашёная известь — 2 кг
  • медный купорос — 100 г
  • клей ПВА — 150 г

Сначала растворите известь в 8 литрах тёплой воды. В отдельной посуде разведите купорос (100 г на 1 л воды) и клей (150 г на 1 л воды). Затем смешайте все компоненты, оставьте на 2 часа и процедите через марлю.

Сколько раствора нужно

На одно взрослое дерево уходит около 1 литра состава. Таким образом, приготовленной порции хватит примерно на 10 деревьев.

Осенняя побелка — простая, но эффективная мера, которая сохранит здоровье вашего сада и обеспечит защиту деревьев до весны.

Посадка чеснока под зиму становится всё более популярной у садоводов. И это неудивительно: в осенний период зубчики лучше укореняются и дают мощные растения.

деревья
побелка
советы
защита
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.