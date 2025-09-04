Осенняя побелка деревьев: защита сада от морозов и ожогов

Побелка деревьев — это не украшение, а важная мера защиты. Осенью она помогает уберечь стволы от трещин, вызванных морозами, и солнечных ожогов, которые особенно опасны в конце зимы и ранней весной.

Когда проводить побелку

Оптимальные сроки зависят от погоды. Главное правило: температура воздуха должна быть не ниже +5 °C.

Подготовка деревьев

Перед побелкой нужно очистить ствол от старой коры с помощью пластиковой щётки. Все трещины обрабатываются садовым варом или смесью глины с коровяком. Дайте составу подсохнуть пару часов.

Рецепт раствора для побелки

Для приготовления средства потребуется:

вода — 10 л

гашёная известь — 2 кг

медный купорос — 100 г

клей ПВА — 150 г

Сначала растворите известь в 8 литрах тёплой воды. В отдельной посуде разведите купорос (100 г на 1 л воды) и клей (150 г на 1 л воды). Затем смешайте все компоненты, оставьте на 2 часа и процедите через марлю.

Сколько раствора нужно

На одно взрослое дерево уходит около 1 литра состава. Таким образом, приготовленной порции хватит примерно на 10 деревьев.

Осенняя побелка — простая, но эффективная мера, которая сохранит здоровье вашего сада и обеспечит защиту деревьев до весны.

Посадка чеснока под зиму становится всё более популярной у садоводов. И это неудивительно: в осенний период зубчики лучше укореняются и дают мощные растения.