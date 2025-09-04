Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 22:01

Этот цветок прогонит мышей и кротов! Посадил осенью — и забыл о грызунах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рябчик императорский (Fritillaria imperialis) — этот цветок гарантированно прогонит мышей и кротов с участка зимой благодаря уникальным свойствам своих луковиц.

Они выделяют резкий чесночно-скипидарный запах, который не ощущается людьми, но невыносим для грызунов (мышей, кротов), землероек и даже медведок. При посадке в сентябре — октябре луковицы успевают укорениться до морозов, а их аромат распространяется в почве, создавая защитный барьер на всю зиму. Посадил осенью — и забыл о грызунах.

Дополнительные преимущества: морозостойкость до –35 °C, роскошные соцветия-«короны» оранжевого или желтого цвета весной, а также способность улучшать состав почвы.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в ажурные кусты высотой 40–60 см, усыпанные желтыми «ромашками» диаметром 3–5 см. Его сажают семенами осенью.

цветы
дачи
грызуны
кроты
Дарья Иванова
Д. Иванова
