Этот цветок прогонит мышей и кротов! Посадил осенью — и забыл о грызунах

Рябчик императорский (Fritillaria imperialis) — этот цветок гарантированно прогонит мышей и кротов с участка зимой благодаря уникальным свойствам своих луковиц.

Они выделяют резкий чесночно-скипидарный запах, который не ощущается людьми, но невыносим для грызунов (мышей, кротов), землероек и даже медведок. При посадке в сентябре — октябре луковицы успевают укорениться до морозов, а их аромат распространяется в почве, создавая защитный барьер на всю зиму. Посадил осенью — и забыл о грызунах.

Дополнительные преимущества: морозостойкость до –35 °C, роскошные соцветия-«короны» оранжевого или желтого цвета весной, а также способность улучшать состав почвы.

