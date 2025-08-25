Рассыпьте семена на клумбу осенью — и получите яркий цветник без хлопот

Рассыпьте семена на клумбу осенью — и получите яркий цветник без хлопот

Кореопсис мутовчатый — идеальный многолетник для «ленивого» сада, сочетающий яркое цветение с феноменальной выносливостью. Рассыпьте его семена на клумбу осенью — и получите яркий цветник без хлопот.

Его главные преимущества: засухоустойчивость (полив нужен только в экстремальную жару), морозостойкость (до -34°C), обильное цветение с июня до заморозков и способность расти на бедных почвах. Тонкие игольчатые листья образуют ажурные кусты высотой 40–60 см, усыпанные желтыми «ромашками» диаметром 3–5 см, которые привлекают бабочек и пчел.

Для осенней посадки (сентябрь–октябрь) выберите солнечный участок с дренированной почвой. Рассыпьте семена по поверхности (они прорастают на свету), слегка присыпьте землей и уплотните. Весной всходы проредите на расстояние 30 см. Уход минимален: удаление увядших соцветий продлевает цветение, а раз в 3-4 года кусты можно делить для омоложения.

Ранее был назван многолетник, который за счет обильного цветения быстро создает цветочный ковер.