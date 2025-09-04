Посадите это в сентябре — весной соседи по даче ахнут от зависти

Посадите это в сентябре — весной соседи по даче ахнут от зависти

Сентябрь — идеальное время для посадки культур, которые обеспечат ранний урожай зелени следующей весной. Правильно подобранные и посаженные осенью растения проходят естественную стратификацию и трогаются в рост сразу после схода снега. Такой подход позволяет получить свежую зелень на 2–3 недели раньше обычных сроков.

Для подзимнего посева подходят: лук-севок на перо, чеснок, щавель, петрушка, укроп, кинза, шпинат, рукола, морковь и свекла для раннего пучкового товара. Ключевой секрет — посадка в сроки, когда установилась прохладная погода, но почва еще не промерзла. Глубина заделки семян должна быть на 20–30% больше весенней, а грядки следует замульчировать торфом или компостом для защиты от зимних морозов.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.