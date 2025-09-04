Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 13:46

Посадите это в сентябре — весной соседи по даче ахнут от зависти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь — идеальное время для посадки культур, которые обеспечат ранний урожай зелени следующей весной. Правильно подобранные и посаженные осенью растения проходят естественную стратификацию и трогаются в рост сразу после схода снега. Такой подход позволяет получить свежую зелень на 2–3 недели раньше обычных сроков.

Для подзимнего посева подходят: лук-севок на перо, чеснок, щавель, петрушка, укроп, кинза, шпинат, рукола, морковь и свекла для раннего пучкового товара. Ключевой секрет — посадка в сроки, когда установилась прохладная погода, но почва еще не промерзла. Глубина заделки семян должна быть на 20–30% больше весенней, а грядки следует замульчировать торфом или компостом для защиты от зимних морозов.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

растения
сады
дачи
огороды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт истинный смысл резких заявлений Рютте в адрес России
Огромная пробка парализовала Крымский мост
«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.