Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела

22-летняя жительница Москвы предоставила в ЗАГС фальшивое свидетельство о смерти своего отца, якобы погибшего на Украине, сообщает Telegram-канал Baza. Таким образом она пыталась остановить уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в его отношении. Мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск.

Отмечается, что план провалился, когда девушка сама опубликовала в соцсетях видео, на котором ее отец, живой и здоровый, поздравляет ее с днем рождения по телефону. Этот ролик заметил и приобщил к делу сотрудник полиции.

30 июля против москвички возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что она неоднократно созванивалась с отцом, который на самом деле скрывался в Краснодаре. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение для задержания.

