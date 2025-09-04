Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:46

Девушка фейково «похоронила» отца ради прекращения его уголовного дела

Москвичка подделала свидетельство о смерти отца ради прекращения уголовного дела

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

22-летняя жительница Москвы предоставила в ЗАГС фальшивое свидетельство о смерти своего отца, якобы погибшего на Украине, сообщает Telegram-канал Baza. Таким образом она пыталась остановить уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в его отношении. Мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск.

Отмечается, что план провалился, когда девушка сама опубликовала в соцсетях видео, на котором ее отец, живой и здоровый, поздравляет ее с днем рождения по телефону. Этот ролик заметил и приобщил к делу сотрудник полиции.

30 июля против москвички возбудили уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что она неоднократно созванивалась с отцом, который на самом деле скрывался в Краснодаре. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение для задержания.

Ранее суд принял решение о заключении под стражу двух участников организованной группы по уголовному делу о производстве поддельных документов в Камчатском крае. Фигуранты организовали изготовление и сбыт разнообразных поддельных документов, включая дипломы, медицинские книжки, справки и заключения о противопоказаниях к работе.

