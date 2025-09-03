Саммит ШОС — 2025
Осенняя подготовка почвы: вот секрет богатого урожая без весенних хлопот!

Правильная осенняя подготовка почвы — залог богатого урожая в следующем сезоне. Грамотные агротехнические приемы позволяют восстановить плодородие, улучшить структуру грунта и создать оптимальные условия для развития растений. Осенние работы экономят время и силы весной, когда каждый день на счету.

Основные этапы включают уборку растительных остатков, внесение органических удобрений (компост, перегной), посев сидератов, щелевание и мульчирование грядок. Ключевой секрет — использование сидеральных культур, которые не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру, подавляют рост сорняков и защищают от эрозии. Глубокую перекопку следует заменить щадящим рыхлением, чтобы сохранить почвенную микрофлору.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

