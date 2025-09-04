Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:28

Посадила этот многолетник, и на даче вырос ковер из миниатюрных орхидей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мазус ползучий — почвопокровное растение, которое быстро разрастается в плотный ковер высотой до 10 см, подавляет сорняки и устойчив к вытаптыванию. Посадила этот многолетник, и на даче вырос ковер из миниатюрных орхидей.

Цветет с мая по август нежными фиолетовыми, белыми или лиловыми цветами, напоминающими мини-орхидеи, привлекая в сад пчел и бабочек. Мазус морозостоек (выдерживает до –29 °C), растет на любых почвах, включая бедные и каменистые, и требует минимального ухода — достаточно полива в засуху и легкого мульчирования на зиму в холодных регионах.

Он идеален для альпийских горок, дорожек между плит, контейнеров и замены газона, так как сохраняет зелень до поздней осени и не болеет. Посадите его раз — и он десятилетиями будет радовать вас красотой без усилий.

Ранее стало известно, с какими многолетниками живая изгородь вырастет за зиму.

цветы
многолетники
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин побывал во владивостокском цифровом лесу
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.