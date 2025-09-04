Посадила этот многолетник, и на даче вырос ковер из миниатюрных орхидей

Мазус ползучий — почвопокровное растение, которое быстро разрастается в плотный ковер высотой до 10 см, подавляет сорняки и устойчив к вытаптыванию. Посадила этот многолетник, и на даче вырос ковер из миниатюрных орхидей.

Цветет с мая по август нежными фиолетовыми, белыми или лиловыми цветами, напоминающими мини-орхидеи, привлекая в сад пчел и бабочек. Мазус морозостоек (выдерживает до –29 °C), растет на любых почвах, включая бедные и каменистые, и требует минимального ухода — достаточно полива в засуху и легкого мульчирования на зиму в холодных регионах.

Он идеален для альпийских горок, дорожек между плит, контейнеров и замены газона, так как сохраняет зелень до поздней осени и не болеет. Посадите его раз — и он десятилетиями будет радовать вас красотой без усилий.

