03 сентября 2025 в 21:01

Сажаю этот цветущий ковер в сентябре: не требует прополки и подкормок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Барвинок — идеальное почвопокровное растение для «ленивого» сада. Сажаю этот цветущий ковер в сентябре. Он растет даже в густой тени, устойчив к засухе и болезням и быстро разрастается в полотно, подавляющее сорняки.

С апреля по май барвинок покрывается нежными синими, белыми или розовыми цветами, а его глянцевые листья остаются зелеными даже под снегом. Осенняя посадка гарантирует отличную приживаемость: выберите тенистое или полутенистое место, перекопайте почву, удалите корни сорняков. Сделайте лунки на расстоянии 20–30 см, посадите деленки с корнями, полейте и замульчируйте компостом.

Уже весной барвинок тронется в рост, а через год образует сплошной цветущий ковер, не требующий прополки, подкормок и частого полива. Это беспроигрышный вариант для сложных участков, склонов и затемненных зон сада.

Ранее стало известно, когда нельзя сажать тюльпаны и нарциссы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
