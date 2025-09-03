Саммит ШОС — 2025
Сейте этот многолетник в сентябре! Зимует фривольно и пышно цветет весной!

Фото: Caroline Brinkmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Этот флокс — настоящая звезда летних клумб! В отличие от своих многолетних родственников, он радует невероятно пышным и продолжительным цветением с июня до самых заморозков. Его изящные звездчатые цветки, собранные в щитковидные соцветия, раскрашивают сад в белые, розовые, красные и фиолетовые тона. А главное — его легко вырастить посевом прямо в грунт под зиму!

Для успешного выращивания в конце октября — начале ноября выберите солнечный участок с рыхлой плодородной почвой. Семена посейте в промерзшую землю, присыпьте слоем заранее подготовленной сухой земли или компоста. Весной, после схода снега, появившиеся всходы проредите, оставив между растениями 15–20 см.

Флокс Друммонда неприхотлив: ему достаточно умеренного полива в засуху и одной-двух подкормок комплексным удобрением за сезон. Он не боится ветра и дождя, сохраняя декоративность даже в непогоду. Срезайте увядшие соцветия — это стимулирует появление новых бутонов.

Этот флокс идеален для бордюров, альпинариев и контейнеров. Его нежный аромат привлекает бабочек, создавая в саду особую атмосферу. А собрав семена в конце сезона, вы сможете повторить успех в следующем году!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
