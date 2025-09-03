Россиянам объяснили, стоит ли применять биометрию в сделках с недвижимостью IT-эксперт Мясоедов: заключать сделки с недвижимостью по биометрии безопаснее

Заключать сделки с недвижимостью при помощи биометрии безопаснее, чем с использованием других методов удаленной идентификации, заявил NEWS.ru эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Кроме этого, по его словам, онлайн-покупка жилья не отменяет необходимости нотариального удостоверения, которому предшествует согласование и подписание нескольких документов.

Само осуществление покупки недвижимости подразумевает несколько этапов. Это не покупка товара на каком-нибудь маркетплейсе. Требуется прохождение нескольких шагов, в частности, онлайн-сделка с недвижимостью не отменяет необходимости нотариального удостоверения. Для того чтобы вы подошли к этапу оплаты, вы должны до этого подписать и согласовать несколько документов. Таким образом, приходим к выводу, что сделка по биометрии действительно несет меньше рисков, — сказал Мясоедов.

Он также подчеркнул, что любые манипуляции, связанные с использованием электронных цифровых подписей, шифруются. Более того, по его словам, они осуществляются в короткий период времени, ключи изменяются в динамике постоянно.

Поэтому даже если аккаунт взломают, к тому моменту, когда вы осуществите манипуляцию, ключ уже будет нерелевантен. В качестве мер предосторожности стоит следить за электронной подписью и не сообщать ее данные третьим лицам, — добавил Мясоедов.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что в следующем году в России станет возможным использование биометрических данных для оформления дистанционных сделок с недвижимостью. По его словам, данная мера направлена на цифровизацию рынка и повышение безопасности операций.