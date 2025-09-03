Россиянин вырастил гигантский картофель

Дачник из Новосибирской области вырастил гигантский картофель весом 1,7 кг. По его словам, переданным «МК в Новосибирске», он использует особый способ посадки, который не подходит для массового выращивания.

Картофель сажаю для себя на даче. Сорт неизвестен, купил у бабушки, продавала у дороги. Это не кормовой картофель — он вкусный и отлично хранится, — сообщил он.

Адвокат Вадим Багатурия ранее заявил, что с 1 сентября продавать излишки урожая дачники смогут только в том случае, если площадь участка не превышает 50 соток. Также, по словам эксперта, продавать выращенные своими руками овощи и фрукты запрещено, если к этому процессу привлекались наемные рабочие.

До этого председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что до конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод. По его словам, лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. При первых ночных заморозках существует риск разрыва труб, пояснил Чаплин.