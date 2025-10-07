Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Голливуде снимут полнометражный мультфильм о муми-троллях

Режиссер Ребекка Шугар снимет полнометражный мультфильм о муми-троллях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компания Moomin Characters совместно со студией Annapurna Animation объявили о создании первого полнометражного мультфильма о муми-троллях, передает Variety. Сценарием займется Ребекка Шугар, известная по мультсериалам «Вселенная Стивена» и «Время приключений». Она же выступит режиссером.

Продюсером выступит Джулия Пистор, ранее работавшая над «Губкой Бобом» и «Ох уж эти детки». Подробности сюжета и дата премьеры пока не раскрываются. Будущий проект станет первой американской экранизацией знаменитой вселенной Туве Янссон. Студия Annapurna уже имеет успешный опыт в анимации: в 2023 году она выпустила картину «Нимона», получившую номинацию на «Оскар» и две премии «Энни» за сценарий и озвучку.

Ранее сообщалось, что студия DreamWorks перенесла премьеру мультфильма «Шрек 5» на 30 июня 2027 года. Изначально релиз планировался на июль 2026-го. В проекте примут участие Майк Майерс («Шрек»), Эдди Мерфи («Осел») и Кэмерон Диас («Фиона»), а дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. «Шрек» остается одной из самых успешных франшиз DreamWorks: суммарные сборы картины превысили $3 млрд (239 млрд рублей).

