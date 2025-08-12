Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год Премьеру «Шрека 5» перенесли на июнь 2027 года

Студия Dreamworks переносит премьеру мультфильма «Шрек 5» на 30 июня 2027 года, сообщает портал Deadline. Изначально ленту планировали выпустить в прокат в июле 2026 года.

В мультфильме к главным ролям вернутся комики Майкл Джон (Шрек) и Эдди Мерфи (Осел), а также актриса Кэмерон Диас (Фиона). Дочь героев Фелицию озвучит Зендея.

«Шрек» стал одной из самых популярных франшиз Dreamworks. В общей сложности мультфильмы собрали в мировом прокате около $ 3 млрд (более 239 млрд рублей по текущему курсу). Серия рассказывает о приключениях огра по имени Шрек, его жены принцессы Фионы и друга Осла.

Ранее Эдди Мерфи заявил, что у его персонажа появится собственный мультфильм. На этот раз в центре сюжета будет семейная жизнь героя, которого комик озвучивал с самой первой франшизы. По словам Мерфи, съемки начнутся уже в сентябре.

До этого стало известно, что в пятом мультфильме о Шреке герои окажутся в современном мире. По сюжету дочь Шрека, увлеченная эзотерикой, случайно отправит отца и Осла в другую реальность и не сможет вернуть их обратно. Новые подробности сюжета собираются анонсировать к декабрю 2026 года.