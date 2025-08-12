Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:50

Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год

Премьеру «Шрека 5» перенесли на июнь 2027 года

Фото: www.filmstills.net/Global Look Press

Студия Dreamworks переносит премьеру мультфильма «Шрек 5» на 30 июня 2027 года, сообщает портал Deadline. Изначально ленту планировали выпустить в прокат в июле 2026 года.

В мультфильме к главным ролям вернутся комики Майкл Джон (Шрек) и Эдди Мерфи (Осел), а также актриса Кэмерон Диас (Фиона). Дочь героев Фелицию озвучит Зендея.

«Шрек» стал одной из самых популярных франшиз Dreamworks. В общей сложности мультфильмы собрали в мировом прокате около $ 3 млрд (более 239 млрд рублей по текущему курсу). Серия рассказывает о приключениях огра по имени Шрек, его жены принцессы Фионы и друга Осла.

Ранее Эдди Мерфи заявил, что у его персонажа появится собственный мультфильм. На этот раз в центре сюжета будет семейная жизнь героя, которого комик озвучивал с самой первой франшизы. По словам Мерфи, съемки начнутся уже в сентябре.

До этого стало известно, что в пятом мультфильме о Шреке герои окажутся в современном мире. По сюжету дочь Шрека, увлеченная эзотерикой, случайно отправит отца и Осла в другую реальность и не сможет вернуть их обратно. Новые подробности сюжета собираются анонсировать к декабрю 2026 года.

мультфильмы
кино
Шрек
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.