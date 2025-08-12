Премьеру «Шрека 5» отложили почти на год

Студия Dreamworks переносит премьеру мультфильма «Шрек 5» на 30 июня 2027 года, сообщает портал Deadline. Изначально ленту планировали выпустить в прокат в июле 2026 года.
В мультфильме к главным ролям вернутся комики Майкл Джон (Шрек) и Эдди Мерфи (Осел), а также актриса Кэмерон Диас (Фиона). Дочь героев Фелицию озвучит Зендея.
«Шрек» стал одной из самых популярных франшиз Dreamworks. В общей сложности мультфильмы собрали в мировом прокате около $ 3 млрд (более 239 млрд рублей по текущему курсу). Серия рассказывает о приключениях огра по имени Шрек, его жены принцессы Фионы и друга Осла.
Ранее Эдди Мерфи заявил, что у его персонажа появится собственный мультфильм. На этот раз в центре сюжета будет семейная жизнь героя, которого комик озвучивал с самой первой франшизы. По словам Мерфи, съемки начнутся уже в сентябре.
До этого стало известно, что в пятом мультфильме о Шреке герои окажутся в современном мире. По сюжету дочь Шрека, увлеченная эзотерикой, случайно отправит отца и Осла в другую реальность и не сможет вернуть их обратно. Новые подробности сюжета собираются анонсировать к декабрю 2026 года.