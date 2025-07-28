Актер Эдди Мерфи порадовал фанатов «Шрека»

У персонажа Осла из «Шрека» появится собственный мультфильм, сообщил изданию ScreenRant американский актер Эдди Мерфи. На этот раз в центре сюжета будет семейная жизнь героя, которого Мерфи озвучивал с самой первой франшизы.

У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене Драконихе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. Сценарий очень забавный, — поделился актер.

По словам Мерфи, съемки начнутся уже в сентябре. Сейчас артист принимает участие в работе над пятым фильмом о Шреке.

Осел давно стал одной из самых запоминающихся фигур во франшизе. Идея выпустить сольный мультфильм обсуждалась ранее, но официального подтверждения до настоящего момента не было.

Ранее стало известно, что в пятом мультфильме о Шреке герои окажутся в современном мире. По сюжету, дочь Шрека, увлеченная эзотерикой, случайно отправит отца и Осла в другую реальность и не сможет вернуть их обратно. Новые подробности сюжета собираются анонсировать к декабрю 2026 года.