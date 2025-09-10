Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 20:23

«Да, это я. Узнали?»: Басков признал свое сходство с популярным мультгероем

Басков признал, что похож на принца Чарминга из «Шрека»

Николай Басков Николай Басков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский певец Николай Басков признал свое сходство с персонажем «Шрека» принцем Чармингом. В соцсети TikTok знаменитость опубликовала кадры из мультфильма под свою песню «Натуральный блондин».

Да, это я. Узнали? — подписал ролик Басков.

Артист признался в комментариях, что хочет стать популярным в TikTok. Он также пошутил, что стеснялся признать свое сходство с персонажем.

Ранее Басков рассказал об аллергической реакции из-за китайской еды, с которой он столкнулся в стране во время съемок концерта к 80-летию Великой Победы. По словам артиста, жара и высокая влажность также сильно осложнили выступления.

Между тем стало известно, что бывшие тесть и теща Баскова, Борис и Евгения Шпигель, накопили огромные долги. Общая сумма их задолженностей составляет 17,1 млрд рублей. Так, Борис должен выплатить 16,2 млрд рублей по иску Генпрокуратуры из-за неуплаты налогов. А Евгения — 900 млн рублей за коммунальные услуги и налоги, а также 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа.

