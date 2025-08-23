Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:35

Басков отправился в Китай и столкнулся с неприятным сюрпризом

Николай Басков признался в аллергии на китайскую еду

Николай Басков Николай Басков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Николай Басков рассказал об аллергической реакции из-за китайской еды, с которой он столкнулся в стране во время съемок концерта к 80-летию Великой Победы, передает портал «7Дней.ru». По словам артиста, жара и высокая влажность также сильно осложнили выступления.

Знаете, что самое тяжелое: на сцене 38 градусов, ты поешь с оркестром живьем, и весь внутри мокрый, влажность просто какая-то несусветная. <…> А еще я когда ехал в поезде, мне принесли большой «доширак». <…> И у меня все лицо обсыпало, — поделился Басков.

Артист также отметил, что его угощали блюдами, которые он обычно не употребляет, например лапшой со свининой. На следующий день после ужина он проснулся с отечностью. Несмотря на это, Басков подчеркнул, что остался под впечатлением от сотрудничества с китайскими исполнителями.

Ранее стало известно, что бывшие тесть и теща Баскова, Борис и Евгения Шпигели, накопили огромные долги. Общая сумма их задолженностей составляет 17,1 млрд рублей. Так, Борис должен выплатить 16,2 млрд рублей по иску Генпрокуратуры из-за неуплаты налогов. А Евгения — 900 млн рублей за коммунальные услуги и налоги, а также 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа.

музыканты
Николай Басков
Китай
аллергия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Милонов призвали Минюст проверить Маркаряна на иностранное финансирование
«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского
Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга
Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться
Разбитые судьбы: 10 советских актеров, чья жизнь оказалась трагичнее кино
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР
Сотни человек пришли проститься с режиссером Бутусовым
«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова
В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба»
Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта
«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ
Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира
Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей
«Просто безумно»: в Германии объяснили опасность гарантий Украине
«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию
Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана
«Этого не может быть»: раскрыто, на что живет звезда «Обитаемого острова»
Москвичам рассказали, ждать ли бабье лето в сентябре
Не просто закуска: авторское лечо с бальзамическим уксусом
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.