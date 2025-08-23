Басков отправился в Китай и столкнулся с неприятным сюрпризом Николай Басков признался в аллергии на китайскую еду

Николай Басков рассказал об аллергической реакции из-за китайской еды, с которой он столкнулся в стране во время съемок концерта к 80-летию Великой Победы, передает портал «7Дней.ru». По словам артиста, жара и высокая влажность также сильно осложнили выступления.

Знаете, что самое тяжелое: на сцене 38 градусов, ты поешь с оркестром живьем, и весь внутри мокрый, влажность просто какая-то несусветная. <…> А еще я когда ехал в поезде, мне принесли большой «доширак». <…> И у меня все лицо обсыпало, — поделился Басков.

Артист также отметил, что его угощали блюдами, которые он обычно не употребляет, например лапшой со свининой. На следующий день после ужина он проснулся с отечностью. Несмотря на это, Басков подчеркнул, что остался под впечатлением от сотрудничества с китайскими исполнителями.

Ранее стало известно, что бывшие тесть и теща Баскова, Борис и Евгения Шпигели, накопили огромные долги. Общая сумма их задолженностей составляет 17,1 млрд рублей. Так, Борис должен выплатить 16,2 млрд рублей по иску Генпрокуратуры из-за неуплаты налогов. А Евгения — 900 млн рублей за коммунальные услуги и налоги, а также 149,7 млн рублей в виде уголовного штрафа.