07 октября 2025 в 09:45

В Госдуме ответили, будет ли атакован Чернобыль в ответ на удары по ЗАЭС

Картаполов: Россия будет бить по центрам подготовки в ответ на удары по ЗАЭС

Россия не будет бить по Чернобыльской или другим атомным станциям в ответ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, российские войска будут делать «очень больно» Киеву так же, как и раньше: продолжат атаковать центры подготовки, производства, логистику и грузы, передает ТАСС.

Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам, — поделился Картаполов.

Он подчеркнул, что каждый такой удар отражается на количестве вооружения и снаряжения у противника. Подобные атаки помогают российской армии продвигаться, чтобы выполнить задачи СВО, добавил депутат.

Ранее сообщалось о новом ударе ВСУ по ЗАЭС. Администрация станции доложила, что персонал Запорожской атомной электростанции не пострадал при атаке ВСУ. Противник ударил по расположенной рядом пожарной части.

