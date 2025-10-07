Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:06

Ушел из жизни единственный в России джазовый аккордеонист

На 79-м году жизни скончался музыкант Владимир Данилин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стало единственного джазового аккордеониста России, пианиста, джазмена Владимира Данилина, передает Jazz.ru. Он скончался на 89-м году жизни.

Данилин появился на свет 2 декабря 1946 года в Домодедово. Уже с пятилетнего возраста он обучался игре на аккордеоне и с 13 лет начал заниматься джазом. По окончании эстрадно-джазового отделения Царицынского музыкального училища он присоединился к биг-бенду Олега Лундстрема, который считается старейшим в мире.

Музыка Данилина представлена в альбомах «В сочных тонах» (1982) и «В наше время» (1983). Альбом «Once I Loved» (1998), выпущенный Данилиным, был удостоен звания «Альбом года» по версии Московской ассоциации джазовых журналистов. В 2006 году вышел еще один его альбом под названием «Get Happy. Accordion in Jazz». Почти четверть века музыкант не прикасался к аккордеону, но в 90-е годы возобновил игру и продолжил сотрудничество с известными отечественными джазменами.

Ранее известная британская писательница и актриса Джилли Купер скончалась на 89-м году жизни. Причиной стало неудачное падение. Купер прославилась своими любовными романами, включая «Ратширские хроники», а также научно-популярными и детскими книгами.

смерти
музыканты
Россия
пианист
джаз
