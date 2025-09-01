День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 18:21

Россиянам рассказали, можно ли законно продавать излишки своего урожая

Адвокат Багатурия: продавать излишки урожая можно, если он выращен своими руками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 сентября продавать излишки урожая дачники смогут только в том случае, если площадь участка не превышает 50 соток, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Соответствующий закон опубликован на портале правовых актов. Также, по словам эксперта, продавать выращенные своими руками овощи и фрукты запрещено, если к этому процессу привлекались наемные рабочие.

Выращивать овощи на продажу можно, но не в промышленных масштабах. Делать это можно только в том случае, если площадь вашего участка не более 50 соток и к работе не привлекались наемные руки, — рассказал Багатурия.

Он уточнил, что продавать урожай можно только в специально отведенных для этого местах — на рынке или ярмарке. Также, по его словам, для торговли необходимо будет получить специальную справку из СНТ о происхождении овощей и фруктов.

Также с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу запрет на предпринимательскую деятельность на садовых участках, сообщила юрист Наталья Шалуба. Поправки к закону закрепили предназначение таких земель исключительно для личного пользования. Вне закона оказались мини-отели и хостелы, склады, мастерские, магазины, автосервисы, питомники, платные бани/сауны, кафе, ларьки, спортзалы, парикмахерские, швейные/столярные цеха, питомники для продажи животных и птичники, коммерческие тепличные комплексы на дачах.

правила
посадки
запреты
дачи
урожаи
продажи
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два подростка пронеслись на самокате по автомобильной встречке
Два террориста бежали из СИЗО в России: что известно, насколько они опасны
Лавров оценил дискуссию в рамках саммита ШОС в Тяньцзине
Лавров заявил о шантаже со стороны Запада
США замаскировали военную операцию с подлодками под поиск «Титаника»
Смерть на линейке 1 сентября и инфаркт в поезде: главные ЧП дня
В Госдуме объяснили карту Герасимова с российской Одессой одним нюансом
В Москве мигрантов будут отслеживать через смартфон
Военэксперт оценил скорость модернизации российского оружия
Канадский хоккеист КХЛ назвал лучшие города России
На Западе раскрыли, чем кормят Ким Чен Ына в бронепоезде на пути в Китай
За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го
Экс-премьер Украины указал на важную деталь в деле об убийстве Парубия
Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах
Стало известно, сколько украинцев смирились с потерей территорий ради мира
Российские операторы начали давать безлимитный доступ к Max
Военных подключили к ЧП с оползнем в Череповце
Путина пригласили с визитом в южноазиатскую страну
Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности
Лавров раскрыл ключевой итог саммитов ШОС и ШОС+
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.