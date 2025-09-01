Россиянам рассказали, можно ли законно продавать излишки своего урожая Адвокат Багатурия: продавать излишки урожая можно, если он выращен своими руками

С 1 сентября продавать излишки урожая дачники смогут только в том случае, если площадь участка не превышает 50 соток, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Соответствующий закон опубликован на портале правовых актов. Также, по словам эксперта, продавать выращенные своими руками овощи и фрукты запрещено, если к этому процессу привлекались наемные рабочие.

Выращивать овощи на продажу можно, но не в промышленных масштабах. Делать это можно только в том случае, если площадь вашего участка не более 50 соток и к работе не привлекались наемные руки, — рассказал Багатурия.

Он уточнил, что продавать урожай можно только в специально отведенных для этого местах — на рынке или ярмарке. Также, по его словам, для торговли необходимо будет получить специальную справку из СНТ о происхождении овощей и фруктов.

Также с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу запрет на предпринимательскую деятельность на садовых участках, сообщила юрист Наталья Шалуба. Поправки к закону закрепили предназначение таких земель исключительно для личного пользования. Вне закона оказались мини-отели и хостелы, склады, мастерские, магазины, автосервисы, питомники, платные бани/сауны, кафе, ларьки, спортзалы, парикмахерские, швейные/столярные цеха, питомники для продажи животных и птичники, коммерческие тепличные комплексы на дачах.