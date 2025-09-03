Посейте до октября! Алые свечи взойдут дружным строем уже в апреле!

Этот величественный многолетник с роскошными свечами соцветий стоит того, чтобы повозиться с его посадкой! Дельфиниум действительно капризен в семенном размножении — его семена быстро теряют всхожесть, а без стратификации могут вообще не прорасти. Но осенний посев решает все проблемы!

В конце октября — начале ноября, когда почва уже подмерзнет, выберите солнечное место с рыхлой плодородной землей. Семена разложите по поверхности, присыпьте тонким слоем (2–3 мм) сухого песка или просеянного компоста. Ничего поливать не нужно! Зимние морозы, снег и весенняя влага создадут идеальные условия для естественной стратификации.

Весной, после схода снега, грядку можно накрыть лутрасилом для сохранения влаги. Всходы появятся дружно, когда земля прогреется до +10–15 °C. В фазе 2–3 настоящих листьев сеянцы аккуратно рассадите на постоянное место. Уже в первый год дельфиниум нарастит мощную розетку листьев, а на второй — порадует первыми цветоносами.

Осенний посев позволяет получить крепкие, закаленные растения, устойчивые к болезням и перепадам температур. Эти дельфиниумы будут цвести пышнее и дольше своих тепличных собратьев! Главное — не забудьте подвязать цветоносы, чтобы они не сломались от ветра или собственной красоты.

