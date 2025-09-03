Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:45

Посейте до октября! Алые свечи взойдут дружным строем уже в апреле!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот величественный многолетник с роскошными свечами соцветий стоит того, чтобы повозиться с его посадкой! Дельфиниум действительно капризен в семенном размножении — его семена быстро теряют всхожесть, а без стратификации могут вообще не прорасти. Но осенний посев решает все проблемы!

В конце октября — начале ноября, когда почва уже подмерзнет, выберите солнечное место с рыхлой плодородной землей. Семена разложите по поверхности, присыпьте тонким слоем (2–3 мм) сухого песка или просеянного компоста. Ничего поливать не нужно! Зимние морозы, снег и весенняя влага создадут идеальные условия для естественной стратификации.

Весной, после схода снега, грядку можно накрыть лутрасилом для сохранения влаги. Всходы появятся дружно, когда земля прогреется до +10–15 °C. В фазе 2–3 настоящих листьев сеянцы аккуратно рассадите на постоянное место. Уже в первый год дельфиниум нарастит мощную розетку листьев, а на второй — порадует первыми цветоносами.

Осенний посев позволяет получить крепкие, закаленные растения, устойчивые к болезням и перепадам температур. Эти дельфиниумы будут цвести пышнее и дольше своих тепличных собратьев! Главное — не забудьте подвязать цветоносы, чтобы они не сломались от ветра или собственной красоты.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
растения
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе груженая фура провалилась в яму
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном
Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.