Резать или нет розы в сентябре? Одна из самых опасных ошибок дачников

Розы осенью нуждаются в дополнительном внимании, однако не все действия пойдут им на пользу. Рассказываем, резать розы в сентябре или нет.

Сентябрьская обрезка роз — одна из самых опасных ошибок дачников, способная погубить даже сильные кусты. В начале осени растения активно готовятся к зиме: побеги вызревают, накапливают питательные вещества и замедляют сокодвижение. Обрезка стимулирует рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть до заморозков и неизбежно вымерзнут, ослабляя весь куст. Кроме того, свежие срезы становятся воротами для инфекций и грибков, которые особенно активны в сырую осеннюю погоду.

Вместо обрезки рекомендуется удалять только увядшие цветы без захвата стебля, а также больные или поврежденные ветки, обрабатывая срезы садовым варом. Основную формирующую обрезку проводят только весной, после раскрытия кустов, когда видно, какие почки пережили зиму. Помните: сентябрьские розы нуждаются не в обрезке, а в калийно-фосфорных подкормках для укрепления корней и влагозарядном поливе для успешной зимовки!

