29 октября 2025 в 03:46

С рассадой не мучаюсь: бросаю семена этого цветка в землю в ноябре — вырастает клумба на много лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С рассадой больше не мучаюсь! Бросаю семена этого цветка в землю в ноябре — вырастает потрясающая клумба на много лет. Это удивительное растение не просто переносит подзимний посев, а нуждается в нем.

Идеальный цветок для ноябрьской посадки — аквилегия. В конце ноября, когда почва уже подмерзнет, просто рассыпьте семена по поверхности земли и слегка присыпьте грунтом. До весны можете забыть о посадках — природа сделает все сама. Уже в мае появятся дружные всходы, а в следующем сезоне ваш сад украсят изящные цветы с причудливыми шпорцами, напоминающими эльфийские колпачки.

Аквилегия поражает разнообразием расцветок: от нежно-голубых и сиреневых до малиновых и двуцветных. Это многолетнее растение будет годами расти без вашего участия, каждый год становясь пышнее и красивее. И все, что от вас потребовалось — просто посадить его в ноябре.

Ранее был назван многолетник-сказка: растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
