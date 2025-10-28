Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 22:28

Рассыпал семена по клумбе — получил пышные кусты с цветами всех оттенков: для подзимней посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетняя гвоздика станет украшением вашего сада, создавая яркие пятна цветения с мая до сентября. Ее главное преимущество — феноменальная засухоустойчивость и способность расти на самых бедных каменистых почвах.

Это идеальный многолетник для подзимней посадки: рассыпал семена по клумбе в конце октября — ноябре, присыпал грунтом — и получил пышные кусты высотой 15–40 см с ароматными цветами всех оттенков — от нежно-розового до бордового с контрастными глазками и узорами. Особенно ценятся махровые сорта, напоминающие миниатюрные розочки.

Гвоздика не требует укрытия на зиму и ежегодно разрастается, образуя живописные цветочные ковры. Ее интенсивный пряный аромат особенно ощущается в вечерние часы, наполняя сад уютом и романтикой. Это идеальный выбор для сада малого ухода!

Ранее стало известно, как вырастить цветущую ширму за один сезон: рассыпьте семена этого цветка на землю под зиму.

Дарья Иванова
Д. Иванова
