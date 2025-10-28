Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:30

Удивительное открытие для садоводов: этот цветок можно сажать прямо в снег — и он расцветет!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете ли вы, что некоторые цветы можно сажать, даже когда на улице мороз? Звучит невероятно, правда? Сегодня я расскажу вам об удивительном растении, которое не только переживет зимние холода, но и порадует вас пышным цветением уже следующим летом.

Знакомьтесь — нигелла дамасская, или просто чернушка. Это очаровательный однолетник, который станет настоящим украшением вашей клумбы. Представьте себе изящные цветочки синего, белого или розового цвета с необычной сердцевиной, напоминающей крошечное насекомое. А обрамляют это великолепие листочки, похожие на укроп!

Высота растения всего 35–45 сантиметров, что делает его идеальным для создания красивых цветочных композиций. Особенно радует неприхотливость этой красавицы — она не капризничает по поводу почвы, довольствуется обычным уходом и обожает солнечные места.

Сажать нигеллу очень просто: достаточно слегка присыпать семена землей и укрыть мульчей с приходом первых заморозков. Когда весной уберете укрытие, росточки быстро пойдут в рост. А цвести ваша чернушка начнет уже в июне, радуя глаз до самого конца сезона.

Единственный важный момент — не пытайтесь выращивать ее через рассаду. Это растение очень не любит пересадки, поэтому лучше сразу посеять семена в открытый грунт.

Ранее сообщалось, что многие дачники удивляются, почему петрушка, которая раньше густо зеленела на грядке, вдруг перестает всходить. Земля, кажется, «помнит» прежний урожай и не спешит отдавать силы снова. Этот феномен давно объяснили агрономы, и причина вовсе не в неудачных семенах или плохом уходе.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
