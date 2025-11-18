Цветок, который важно посадить именно в ноябре: уже в апреле порадует мощными соцветиями

Гиацинты — это те луковичные, которые важно посадить именно в ноябре, поскольку при весенней посадке вы либо не получите цветения, либо оно будет слабым и запоздалым.

Эти ароматные красавцы требуют продолжительного периода охлаждения для успешной закладки цветочных почек — не менее 12–16 недель при стабильных низких температурах. В ноябре почва уже достаточно остыла, но еще не промерзла, что создает идеальные условия для укоренения без риска преждевременного прорастания. Посадите луковицы на глубину 15–20 см на солнечном, защищенном от ветра участке с рыхлой почвой. Обязательное условие — дренаж, так как гиацинты не выносят застоя воды. После посадки замульчируйте грядку торфом или опилками.

Гиацинты, посаженные в правильные сроки, порадуют вас в апреле мощными соцветиями с неповторимым ароматом и богатой палитрой — от нежных пастельных до насыщенных пурпурных и фиолетовых оттенков.

