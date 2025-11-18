Сажайте этот цветок до конца ноября и не беспокойтесь — не вымрет: весной порадует своей красотой

Нарциссы — эти луковичные отличаются феноменальной зимостойкостью и способны укорениться даже при поздней посадке. Сажайте этот цветок до конца ноября и не беспокойтесь — не вымрет!

Для посадки выберите хорошо дренированный участок, посадите луковицы на глубину, равную трем их высотам, на расстоянии 10–15 см друг от друга. Если почва уже подмерзла, просто разрыхлите верхний слой, посадите луковицы и замульчируйте толстым слоем торфа или компоста.

Нарциссы, посаженные в конце ноября, успевают образовать корни до наступления сильных морозов, а весной порадуют своей красотой. Эти цветы не боятся возвратных заморозков, устойчивы к болезням и десятилетиями могут расти на одном месте.

Главное преимущество нарциссов перед другими луковичными — их исключительная выносливость: они прорастают при температуре почвы всего +5–7 градусов и продолжают развивать корневую систему даже под снежным покровом.

