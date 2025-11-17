Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лиловая клумба, за которой не нужно ухаживать! Посадите в ноябре — в мае сотни нежных бусин украсят ваш сад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Обриета — это тот самый многолетник, который стоит посеять в ноябре. Представьте: как только сойдет снег, ваша альпийская горка или каменный садик окажутся под роскошным пушистым ковром всех оттенков сиреневого, фиолетового и малинового. Это зрелище, ради которого действительно стоит провести пару часов в прохладном ноябрьском саду.

Подзимний посев — самый естественный для обриеты способ размножения. Семена, пройдя стратификацию в холодной земле, дадут дружные и крепкие всходы, которые будут значительно выносливее своих тепличных собратьев. Для посева выберите солнечное, без застоя воды место с бедной щелочной почвой. Сделайте неглубокие бороздки, посейте семена и лишь слегка присыпьте их песком или просеянной землей. Весной, когда сеянцы подрастут, их останется только аккуратно рассадить. Уже к концу следующего апреля обриета ответит на вашу заботу таким буйным цветением, что за ним почти не будет видно листьев. Этот выносливый почвопокровник создает невероятно живописные каскады, свешиваясь с подпорных стенок и камней, и становится настоящим украшением сада, пробуждающимся одним из первых.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

