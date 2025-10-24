Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:30

Почему петрушка не растет на прежнем месте: секрет, который знают только опытные дачники

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие дачники удивляются, почему петрушка, которая раньше густо зеленела на грядке, вдруг перестает всходить. Земля, кажется, «помнит» прежний урожай и не спешит отдавать силы снова. Этот феномен давно объяснили агрономы, и причина вовсе не в неудачных семенах или плохом уходе.

Петрушка истощает почву и выделяет вещества, мешающие новым росткам. Так растение защищает себя от конкурентов — своеобразный природный инстинкт.

Поэтому возвращать петрушку на то же место можно только через четыре года, когда земля «забудет» старые корни и восстановит плодородие. Если посадить раньше, всходы будут редкими, а урожай — слабым.

После петрушки лучше дать грядке отдохнуть и засадить ее капустой, огурцами или томатами. Благодаря такому чередованию культур почва дышит и накапливает полезные вещества.

Опытные огородники уверяют: терпение здесь важнее удобрений. Дайте земле время — и петрушка снова порадует свежей душистой зеленью.

Ранее сообщалось, что петрушка Глория — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

