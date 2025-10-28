Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:32

Этот цветок обожает ноябрьскую посадку: приживется на 100%, даже если на термометре -5 °C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что ноябрь с его первыми морозами — не время для посадок, вы ошибаетесь! Дельфиниум — именно тот цветок, который обожает ноябрьскую посадку. Приживется на 100%, даже если на термометре -5 °C.

Его семена не просто не боятся холода — они нуждаются в стратификации для успешного прорастания. Когда температура опустится до -5 °C, в конце ноября, рассыпьте семена по поверхности подготовленной грядки, присыпьте сухой землей и слегка уплотните. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в мощные растения с величественными свечами соцветий.

Дельфиниум поразит вас своим разнообразием: от небесно-голубых и сиреневых до белоснежных и розовых гигантов высотой до двух метров. Это многолетнее растение будет цвести в вашем саду годами, не требуя особого ухода.

Ранее стало известно, как вырастить цветущий ковер без рассады и хлопот: сеешь это чудо в октябре–ноябре, любуешься годами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
