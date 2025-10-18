Из семечка — в цветущую ширму за один сезон: просто рассыпьте семена на землю под зиму

Если вы хотите быстро создать зеленый экран или украсить неприглядную стену, посадите под зиму душистый горошек — эту однолетнюю лиану можно сеять в конце октября или ноябре прямо по подмерзшей земле.

Просто рассыпьте семена на землю под зиму на подготовленное место, слегка присыпьте грунтом и можете уезжать с дачи до весны — стратификация в естественных условиях пойдет им только на пользу. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в пышные лианы высотой до 2 метров, обильно цветущие ароматными разноцветными «мотыльками» с июня до самых заморозков.

Душистый горошек не требует особого ухода, прекрасно переносит весенние заморозки, а его нежные цветы с тонким ароматом идеально подходят для срезки. Эта лиана из семечка создаст роскошную цветущую ширму всего за один сезон, не требуя от вас никаких усилий, кроме осеннего посева! Она особенно хороша для декорирования заборов и беседок.

