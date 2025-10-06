Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 11:28

Этот цветок переживет апокалипсис: не боится шквалистого ветра и ледяного дождя

Этот цветок переживет любой апокалипсис! Он не боится ни шквалистого ветра, ни ледяного дождя, ни даже града — его гибкие побеги гнутся, но не ломаются под напором стихии.

Рудбекия рассеченная, известная как «золотой шар», — это растение-легенда, способное выстоять в самых экстремальных условиях. Она продолжает цвести ярко-желтыми махровыми соцветиями диаметром 8–10 см, даже когда другие растения полегли от непогоды. Ее секрет живучести — разветвленная корневая система, проникающая на глубину до 2 м, и полые стебли, амортизирующие порывы ветра.

Этот цветок зимует без укрытия, выдерживает летнюю засуху и растет на любых почвах. Единственное, чего он не переносит, — полной тени и застоя воды. Посадите «золотые шары» вдоль заборов, на ветреных участках или в низинах — и вы получите неубиваемый цветочный щит, который будет цвести с июля до заморозков.

Ранее был назван многолетник, который цветет везде — от тени до палящего солнца.

