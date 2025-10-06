Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:50

Блюдо, которым Путин угощал Лукашенко, — повторяем дома нежнейший омлет к завтраку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белковый омлет с форелью и киноа представляет собой изысканное блюдо, которое было в меню одной из последних встреч президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Это сочетание отличается нежной текстурой и сбалансированным составом, подходящим для питательного завтрака. Использование топленого молока придает омлету особую мягкость и традиционный русский вкус.

Для приготовления потребуется: 4 яичных белка, 100 г слабосоленой форели, 50 г вареного киноа, 100 мл топленого молока, 1 ст. л. сливочного масла, соль, укроп. Белки взбивают с щепоткой соли до легкой пены, аккуратно смешивают с теплым топленым молоком. Форель нарезают небольшими кусочками, смешивают с готовым киноа. На сковороде растапливают масло, выливают белковую смесь, сверху распределяют начинку. Готовят под крышкой на медленном огне 7–10 минут. Подают омлет сразу после приготовления, украсив свежим укропом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Этот кляр из майонеза творит с минтаем чудеса: рецепт сочной рыбки на сковороде
Общество
Этот кляр из майонеза творит с минтаем чудеса: рецепт сочной рыбки на сковороде
Шикарный рецепт блинов на сметане: вкуснятина на завтрак и перекус
Общество
Шикарный рецепт блинов на сметане: вкуснятина на завтрак и перекус
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца
Общество
Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца
Открыла для себя корейские пончики — нежные и совсем не жирные! Хрустящие завитушки
Общество
Открыла для себя корейские пончики — нежные и совсем не жирные! Хрустящие завитушки
еда
омлеты
завтраки
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Блюдо, которым Путин угощал Лукашенко, — повторяем дома нежнейший омлет к завтраку Белковый омлет с форелью и киноа представляет собой изысканное блюдо, которое подавалось во время важных государственных встреч. Это сочетание отличается нежной текстурой и сбалансированным составом, подходящим для питательного завтрака.
Для приготовления потребуется: 4 яичных белка, 100 г слабосоленой форели, 50 г вареной киноа, 100 мл топленого молока, 1 ст. л. сливочного масла, соль, укроп.
>
Белки взбивают с щепоткой соли до легкой пены, аккуратно смешивают с теплым топленым молоком. Форель нарезают небольшими кусочками, смешивают с готовой киноа. На сковороде растапливают масло, выливают белковую смесь, сверху распределяют начинку. Готовят под крышкой на медленном огне 7-10 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Россиянка родилась без носа и жила так 14 лет
Стилист дала советы, как правильно носить винтажные вещи
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.