Белковый омлет с форелью и киноа представляет собой изысканное блюдо, которое было в меню одной из последних встреч президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Это сочетание отличается нежной текстурой и сбалансированным составом, подходящим для питательного завтрака. Использование топленого молока придает омлету особую мягкость и традиционный русский вкус.

Для приготовления потребуется: 4 яичных белка, 100 г слабосоленой форели, 50 г вареного киноа, 100 мл топленого молока, 1 ст. л. сливочного масла, соль, укроп. Белки взбивают с щепоткой соли до легкой пены, аккуратно смешивают с теплым топленым молоком. Форель нарезают небольшими кусочками, смешивают с готовым киноа. На сковороде растапливают масло, выливают белковую смесь, сверху распределяют начинку. Готовят под крышкой на медленном огне 7–10 минут. Подают омлет сразу после приготовления, украсив свежим укропом.

