Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:15

Посеяла в октябре — в мае любуюсь на разноцветные шарики! Розовые, сиреневые и белые цветы на одном кусте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вязель «розовый бриз» — это нежный многолетник для вашего сада! Его миниатюрные цветки, напоминающие розовато-кремовые кружева, густо усыпают стебли с июня до самых заморозков. Этот почвопокровный многолетник — настоящая находка для ленивых садоводов. Он создает очаровательные низкие коврики высотой всего 15–20 см, идеально подходит для обрамления дорожек, украшения рокариев или заполнения пустот между камнями. Его прелесть не только в обильном и долгом цветении, но и в удивительной неприхотливости.

Вязель прекрасно чувствует себя на бедных почвах, не боится засухи и яркого солнца. Он быстро разрастается, но при этом не агрессивен. Уход за ним минимален — достаточно изредка поливать в сильную жару и обрезать увядшие соцветия для поддержания аккуратного вида. Растение прекрасно зимует без укрытия, с каждым годом становясь только пышнее. Посадите его в хорошо дренированную землю на солнечном месте, и он будет годами радовать вас своим кружевным нарядом, требуя взамен лишь немного вашего восхищения. Это идеальное растение для создания романтичного образа сада, легкого и воздушного.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Воздушные мини-шарлотки: эта фишка с карамелью преображает классический рецепт
Общество
Воздушные мини-шарлотки: эта фишка с карамелью преображает классический рецепт
Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр
Общество
Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр
Ему не нужны никакие теплицы! Многолетник-боец перезимует в стужу, в мае уже букет!
Общество
Ему не нужны никакие теплицы! Многолетник-боец перезимует в стужу, в мае уже букет!
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Общество
Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад
Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает
Общество
Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская ПВО за сутки уничтожила управляемую ракету и сотни дронов ВСУ
В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.