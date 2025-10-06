Посеяла в октябре — в мае любуюсь на разноцветные шарики! Розовые, сиреневые и белые цветы на одном кусте

Вязель «розовый бриз» — это нежный многолетник для вашего сада! Его миниатюрные цветки, напоминающие розовато-кремовые кружева, густо усыпают стебли с июня до самых заморозков. Этот почвопокровный многолетник — настоящая находка для ленивых садоводов. Он создает очаровательные низкие коврики высотой всего 15–20 см, идеально подходит для обрамления дорожек, украшения рокариев или заполнения пустот между камнями. Его прелесть не только в обильном и долгом цветении, но и в удивительной неприхотливости.

Вязель прекрасно чувствует себя на бедных почвах, не боится засухи и яркого солнца. Он быстро разрастается, но при этом не агрессивен. Уход за ним минимален — достаточно изредка поливать в сильную жару и обрезать увядшие соцветия для поддержания аккуратного вида. Растение прекрасно зимует без укрытия, с каждым годом становясь только пышнее. Посадите его в хорошо дренированную землю на солнечном месте, и он будет годами радовать вас своим кружевным нарядом, требуя взамен лишь немного вашего восхищения. Это идеальное растение для создания романтичного образа сада, легкого и воздушного.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.