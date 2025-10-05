Клуб «Валдай»
05 октября 2025

Этот многолетник цветет почти 7 месяцев и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник цветет с апреля по октябрь и не боится засухи: шаровидные соцветия впишутся с любой сад! Армерия приморская (Armeria maritima) — это многолетнее травянистое растение, которое привлекает садоводов своей декоративностью и неприхотливостью. Её компактные кустики, образующие плотные подушки, украшают альпийские горки, бордюры и каменистые сады. Цветки армерии собраны в шаровидные соцветия, окрашенные в оттенки от белого до розового и красного, и распускаются с апреля по октябрь.

Армерия предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Она не переносит застоя влаги, поэтому важно обеспечить хороший дренаж.Посев семян рекомендуется проводить в конце осени или ранней весной. Для улучшения всхожести семена можно подвергнуть стратификации. После появления всходов растения пикируют и высаживают на постоянное место в конце мая — начале июня.

В первый год после посадки армерия нуждается в регулярном поливе, но следует избегать переувлажнения. В последующие годы растение засухоустойчиво. Подкормки проводят 1–2 раза за сезон минеральными удобрениями. Удаление отцветших цветоносов способствует продолжению цветения. Армерия зимует без укрытия в средней полосе России. Однако в регионах с суровыми зимами рекомендуется укрывать растения лапником или сухими листьями.

Для начинающих садоводов подойдут сорта армерии, отличающиеся неприхотливостью и декоративностью. Среди них можно выделить:

  • Armeria maritima Morning Star Deep Rose — сорт с яркими розовыми цветами, образует плотные куртины, идеален для бордюров и альпинариев.
  • Armeria maritima Alba — белые цветы, создающие элегантные композиции в садах.
  • Armeria maritima 'Rubrifolia' — сорт с бордовой листвой, добавляющий контраст в цветочные композиции.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике, который выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
