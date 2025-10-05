Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:28

Цветок для балконов и клумб: сажаешь под зиму — летом вырастают пышные шары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вербена гибридная — цветок, который можно выращивать как на балконе, так и в саду. Он образует пышные шарики высотой 20–30 см, усыпанные мелкими цветами всех оттенков розового, лилового, красного и белого.

Вербена цветет с июня до заморозков, не боится жары и легких заморозков, ее цветы не выгорают на солнце. В кашпо она создает цветущие каскады, на клумбах — плотные ковры. Уход прост: полив без переувлажнения, прищипка для кущения и удаление увядших соцветий.

Этот яркий однолетник можно высаживать осенью с октября по ноябрь через рассаду или прямым посевом в грунт под зиму. Для балкона посейте семена в ноябре в контейнеры с дренажем, оставьте для стратификации на холодном подоконнике, а весной получите закаленные кустики. Для клумбы рассыпьте семена по мерзлой земле в ноябре, присыпьте торфом — весной вербена взойдет сама. Все просто: сажаешь под зиму — летом вырастают пышные шары.

Ранее был назван цветок-сказка для осенней посадки, который цветет дважды за сезон без подкормок.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
