Посадите в октябре — этот многолетник заполонит сад цветами! Растет на скудной земле и не капризничает

Примула — это самый настоящий вестник весны, который просыпается одним из первых в саду. Её яркие, жизнерадостные цветочные шапки появляются, когда кое-где еще лежит снег, и сразу наполняют участок красками и предвкушением тепла. Я обожаю эти скромные, но такие очаровательные растения за их невероятную стойкость и способность цвести, невзирая на капризы погоды. Они бывают всех возможных оттенков: солнечно-желтые, нежно-сиреневые, рубиново-красные, бархатисто-синие. Посадив несколько разных сортов, вы получите потрясающую палитру, которая будет радовать глаз несколько месяцев. А знаете, в чем главный секрет пышного цветения примул? В правильной осенней посадке!

Именно октябрь — идеальное время для этого. Я сажаю примулы в течение всего месяца, пока земля еще не скована морозом, но уже достаточно прохладно. Важно успеть до того, как ударят сильные заморозки, чтобы корни успели немного освоиться на новом месте до зимы. Для посадки я выбираю место с рассеянной тенью — под кронами деревьев или с северной стороны дома, где почва не так быстро пересыхает. Примулы обожают влагу, но не выносят застоя воды. Я готовлю для них рыхлую, питательную землю, добавляю в лунку компост и щепотку комплексного удобрения. Сажаю так, чтобы розетка листьев не была заглублена, иначе растение может загнить. После посадки обязательно хорошо поливаю и мульчирую тонким слоем торфа или компоста. Это помогает сохранить влагу и утепляет корни на зиму. Если осень стоит сухая, изредка поливаю свои новые посадки. А весной они благодарят меня самым первым и таким долгожданным цветением! Это многолетник, который с годами становится только краше, разрастаясь в пышные нарядные куртинки.

