Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 14:42

Италия и США схлестнулись в битве за дешевые макароны

Reuters: Италия требует США снизить тариф на импорт макаронных изделий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Италия тесно сотрудничает с Еврокомиссией, чтобы заставить США снизить тариф на импорт макаронных изделий в страну, сообщает Reuters. По данным издания, цены на этот продукт возрастут почти в два раза.

Это решение стало результатом антидемпингового расследования, в ходе которого было установлено, что два крупных итальянских производителя продавали свою продукцию на американском рынке по искусственно заниженным ценам в период с июля 2023 по июнь 2024 года. Новые пошлины, которые начнут действовать с января 2026 года, будут применяться в дополнение к существующему налогу в 15% на большинство товаров из стран ЕС.

Итальянское правительство выразило решительный протест. В официальном заявлении министерства иностранных дел сообщается, что страна намерена оспаривать как выводы американского расследования, так и новые тарифные меры. Посольство Италии в Вашингтоне оказывает компаниям правовую поддержку для защиты их интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал возможность прямых выплат американским гражданам за счет средств, собранных с введенных им тарифов. Он охарактеризовал эти потенциальные платежи как «дивиденды для народа Америки».

Италия
США
макароны
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба жителей дома, разрушенного при взрыве в ЛНР
Робот-пылесос едва не спалил частный дом
Мигрант на полной скорости сбил школьника на «зебре»
Астроном рассказал, когда будет видно сближение Луны с Юпитером и Венерой
«Понимают только силу»: депутат о призывах Зеленского к прекращению огня
Италия и США схлестнулись в битве за дешевые макароны
Страны ОПЕК+ решили поднять предельный уровень нефтедобычи
В Германии рассказали, находится ли страна в состоянии войны
Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!
Власти дают новые полномочия полиции после нападения на синагогу
Столтенберг раскрыл, как Трамп едва не «похоронил» НАТО семь лет назад
«Болтовня не поможет»: в ФРГ сделали неожиданное заявление о немецкой армии
Европе предрекли собственный «Перл-Харбор»
ВС РФ взяли Кузьминовку: наступление на Северск, когда освободят город
Как вернуть меду жидкое состояние: бережные способы размягчения
Сколько калорий в одном яблоке: раскладываем по полочкам
«Пойдут дальше»: политолог перечислил последствия отстранения фон дер Ляйен
Безруков фразой «поносят все русское» высказался о культурной травле Запада
Мощнейшее землетрясение грозит жителям одной страны
В Китае раскрыли, как Канада пошла на дно из-за санкций против России
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.