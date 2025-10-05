Италия и США схлестнулись в битве за дешевые макароны Reuters: Италия требует США снизить тариф на импорт макаронных изделий

Италия тесно сотрудничает с Еврокомиссией, чтобы заставить США снизить тариф на импорт макаронных изделий в страну, сообщает Reuters. По данным издания, цены на этот продукт возрастут почти в два раза.

Это решение стало результатом антидемпингового расследования, в ходе которого было установлено, что два крупных итальянских производителя продавали свою продукцию на американском рынке по искусственно заниженным ценам в период с июля 2023 по июнь 2024 года. Новые пошлины, которые начнут действовать с января 2026 года, будут применяться в дополнение к существующему налогу в 15% на большинство товаров из стран ЕС.

Итальянское правительство выразило решительный протест. В официальном заявлении министерства иностранных дел сообщается, что страна намерена оспаривать как выводы американского расследования, так и новые тарифные меры. Посольство Италии в Вашингтоне оказывает компаниям правовую поддержку для защиты их интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал возможность прямых выплат американским гражданам за счет средств, собранных с введенных им тарифов. Он охарактеризовал эти потенциальные платежи как «дивиденды для народа Америки».