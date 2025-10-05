Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 09:50

Бросила семена в октябре — весной сад в алых шапках. Этот многолетник затмит другие растения: цветение длится все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Монарда — это тот самый многолетник, который поселился в моем саду навсегда. Её яркие, махровые соцветия, похожие на маленькие фейерверки, видны отовсюду и создают невероятное настроение. Но вся её прелесть не только в красоте! Если слегка помять листочек в пальцах, вы почувствуете потрясающий аромат, в котором смешались нотки лимона, мяты и бергамота. Не зря её второе название — «бергамот». Это растение — настоящая находка для чайного гурмана. Я постоянно добавляю её сушеные листья в свой вечерний чай — получается ароматнее любого магазинного сбора. А еще она — главная любимица пчел и бабочек в моем саду.

И самое удобное время для ее посадки — как раз весь октябрь! Я всегда сажаю монарду под зиму, и она прекрасно приживается. Главное — успеть до первых устойчивых заморозков. Выбираю для нее солнечное местечко, хотя она мирится и с легкой полутенью. Почву она любит рыхлую и без застоя воды. Я просто сею семена в открытый грунт на глубину около 1-2 см, слегка присыпаю землей и забываю до весны. Естественная стратификация делает свое дело — весной появляются крепкие и дружные всходы. Если же вы сажаете уже готовые деленки от взрослого куста, то просто сделайте лунку побольше, хорошо пролейте ее водой и разместите растение, не заглубляя корневую шейку.

Монарда — растение мощное, поэтому между кустиками я оставляю не менее 50-60 см. После посадки обязательно мульчирую перегноем или компостом. Это и утеплит корни на зиму, и станет отличной подкормкой к весне. Первый год она наращивает розетку листьев, а на второй уже вовсю цветет и пахнет, не требуя почти никакого ухода. Это растение, которое по-настоящему дарит радость без хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

