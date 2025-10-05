Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 11:23

Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США

Ким Чен Ын заявил о готовности ответить США на наращивание присутствия в регионе

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

КНДР готова принять военно-технические меры в ответ на наращивание американского военного присутствия в регионе, заявил лидер страны Ким Чен Ын на открытии выставки вооружений «Развитие обороны государства — 2025». Он подчеркнул, что соответствующие шаги будут направлены на устранение угроз и сохранение баланса сил в случае продолжения Вашингтоном соответствующей политики, передает ТАСС.

Если США, открыто игнорируя озабоченность государств региона в вопросах безопасности, продолжат опасное наращивание вооруженных сил, то такое развитие ситуации толкнет нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил, — говорится в сообщении.

Ранее глава Северной Кореи заявил, что главной задачей страны остается подготовка к ядерному противостоянию. Заявление было сделано в ходе встречи с научно-техническими специалистами, работающими в ядерной отрасли.

Кроме того, Ким Чен Ын категорически отверг возможность денуклеаризации страны. По его словам, подобные призывы представляют собой посягательство на конституционный строй государства, поскольку статус ядерной державы закреплен в основном законе Северной Кореи.

КНДР
Северная Корея
Ким Чен Ын
США
