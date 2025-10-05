Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:48

В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой

Пострадавшие в ДТП в Самарской области находятся в среднем и тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате массового столкновения с двумя грузовиками в Самарской области увеличилось до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона. По данным ведомства, все они находятся в больницах в среднем и тяжелом состоянии.

В результате ДТП 10 человек пострадали, в том числе трое детей. Восемь пациентов госпитализированы в лечебное учреждение в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Двое детей доставлены в областную больницу санитарным автотранспортом, — говорится в сообщении.

Столкновение четырех автомобилей произошло в Сызранском районе Самарской области днем 5 октября. Изначально сообщалось, что пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних. Участниками массового ДТП стали грузовики DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia.

Ранее в Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе Талица — Бутка. В результате погибла семья из четырех человек. Предполагается, что водитель трактора выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение.

Самарская область
ДТП
аварии
пострадавшие
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Плющенко решил заплатить своим фигуристкам за один из сложнейших прыжков
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.