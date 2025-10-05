В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой Пострадавшие в ДТП в Самарской области находятся в среднем и тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате массового столкновения с двумя грузовиками в Самарской области увеличилось до 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона. По данным ведомства, все они находятся в больницах в среднем и тяжелом состоянии.

В результате ДТП 10 человек пострадали, в том числе трое детей. Восемь пациентов госпитализированы в лечебное учреждение в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Двое детей доставлены в областную больницу санитарным автотранспортом, — говорится в сообщении.

Столкновение четырех автомобилей произошло в Сызранском районе Самарской области днем 5 октября. Изначально сообщалось, что пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних. Участниками массового ДТП стали грузовики DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia.

