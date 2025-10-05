Платные и бесплатные парковки в Перми: где оставить машину с выгодой

В Перми, столице Прикамья, парковка автомобиля — тема достаточно животрепещущая для водителей. Здесь действует множество платных парковок, особенно в центре города, однако бесплатные места также есть, но их немного.

Культура парковки в Перми характеризуется уважением к правилам, но из-за дефицита мест в центре нередко возникает ажиотаж и небольшие затруднения с поиском свободного места. Платных парковок в городе порядка 11 тысяч, они разделены на тарифные зоны с разной стоимостью. Например, с 10 ноября 2025 года в центральной зоне № 101 час стоянки подорожает на 10 рублей и будет стоить 30 рублей, а в зоне № 103 — 40 рублей. Время работы этих парковок — с 9 утра до 7 вечера в будни. Бесплатно можно парковаться вечером, ночью, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, существуют льготы для инвалидов I, II и III групп, а также ветеранов, которые могут бесплатно пользоваться парковочными местами при наличии электронного разрешения.

Как сэкономить?

Для тех, кто хочет сэкономить, совет такой: планируйте парковку вне пикового времени и используйте бесплатные парковочные места возле торговых центров или на окраинах центра города. Существуют и перехватывающие платные парковки с ограничением максимальной платы — выгодно оставлять там машину и дальше добираться пешком или на общественном транспорте.

Гостям Перми рекомендуем заранее ознакомиться с картой платных и бесплатных парковок, использовать мобильные приложения для оплаты и контроля времени стоянки. Будьте внимательны, чтобы не получить штраф — в Перми он составляет 1000 рублей за первое нарушение и 2000 рублей за повторное в течение года.

Таким образом, платные и бесплатные парковки в Перми представлены достаточно широко, но разумное планирование и знание тарифов помогут избежать проблем и сэкономить деньги.

