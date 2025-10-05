Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 12:00

Платные и бесплатные парковки в Перми: где оставить машину с выгодой

Платные и бесплатные парковки в Перми: где оставить машину с выгодой Платные и бесплатные парковки в Перми: где оставить машину с выгодой Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В Перми, столице Прикамья, парковка автомобиля — тема достаточно животрепещущая для водителей. Здесь действует множество платных парковок, особенно в центре города, однако бесплатные места также есть, но их немного.

Культура парковки в Перми характеризуется уважением к правилам, но из-за дефицита мест в центре нередко возникает ажиотаж и небольшие затруднения с поиском свободного места. Платных парковок в городе порядка 11 тысяч, они разделены на тарифные зоны с разной стоимостью. Например, с 10 ноября 2025 года в центральной зоне № 101 час стоянки подорожает на 10 рублей и будет стоить 30 рублей, а в зоне № 103 — 40 рублей. Время работы этих парковок — с 9 утра до 7 вечера в будни. Бесплатно можно парковаться вечером, ночью, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, существуют льготы для инвалидов I, II и III групп, а также ветеранов, которые могут бесплатно пользоваться парковочными местами при наличии электронного разрешения.

Как сэкономить?

Для тех, кто хочет сэкономить, совет такой: планируйте парковку вне пикового времени и используйте бесплатные парковочные места возле торговых центров или на окраинах центра города. Существуют и перехватывающие платные парковки с ограничением максимальной платы — выгодно оставлять там машину и дальше добираться пешком или на общественном транспорте.

Гостям Перми рекомендуем заранее ознакомиться с картой платных и бесплатных парковок, использовать мобильные приложения для оплаты и контроля времени стоянки. Будьте внимательны, чтобы не получить штраф — в Перми он составляет 1000 рублей за первое нарушение и 2000 рублей за повторное в течение года.

Таким образом, платные и бесплатные парковки в Перми представлены достаточно широко, но разумное планирование и знание тарифов помогут избежать проблем и сэкономить деньги.

Ранее мы рассказывали, когда нужно менять резину: почитайте, как сделать это правильно!

парковки
Пермь
советы
авто
водители
автомобилисты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Плющенко решил заплатить своим фигуристкам за один из сложнейших прыжков
ТЦК угрожает врачам скорой, которые спасали одессита от силовой мобилизации
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.